** Emniyet Genel Müdürlüğü 7.500 Polis Memuru Alımı Yapıyor!



**Özet:** Emniyet Genel Müdürlüğü, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla 7.500 yeni polis memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreci başlamış olup, son teslim tarihi 14 Nisan 2024 olarak belirlendi. İşte, adaylarda aranan şartlar ve başvuru süreci hakkında detaylar:



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**Başvuru Şartları:**



1. **Vatandaşlık Durumu:** Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



2. **Eğitim Şartı:** Yurt içi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yurt dışı üniversitelerden lisans derecesine sahip olmak.



3. **KPSS Puanı:** Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) belirlenen minimum puanı elde etmek. Lisans mezunları için 2022 veya 2023 KPSS'den P3 puan türünde en az 60,00 puan almak.



4. **Yaş Sınırlaması:** Sınav yılı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.



5. **Sağlık Koşulları:** Belirlenen sağlık koşullarını karşılamak.



6. **Suç Kaydı:** Belirli suçlar bakımından temiz bir sicile sahip olmak. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha uzun süre hapis cezasına çarptırılmamış olmak ve ciddi suçlardan aklanmış veya devam eden bir soruşturmalarının olmaması gerekmektedir.



7. **Diğer Şartlar:** Fuhuş, kumar, uyuşturucu kullanımı gibi toplum ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunmamış olmak, siyasi parti üyelikleri veya bağımlılık durumları hakkında beyanda bulunmak ve güvenlik soruşturmalarından olumlu sonuç almak.



**Başvuru Süreci:**



- Başvurular 4 Nisan 2024 tarihinden itibaren Polis Akademisi'nin resmi web sitesi üzerinden e-devlet şifreleri ile yapılabilir.

- Son başvuru tarihi 14 Nisan 2024 saat 17.00 olarak belirlenmiştir.



Ayrıca, şehit ve vazife malulü eş veya çocukları sınav ücreti ödemeden başvuruda bulunabilirler. Başvuru ücretleri ve hesap bilgileri, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, Polis Memuru olarak atanacaktır.



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Detaylı bilgi ve sınav takvimi için Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi takip edilmelidir. Bu alıma başvurmayı düşünen adaylar yukarıda belirtilen şartları sağlamaları gerektiğini unutmamalıdırlar.