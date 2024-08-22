SGK Uzmanı Açıkladı: 2025 Ocak Ayında Asgari Ücret 23.500 TL Olabilir

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Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmet Çetinkaya, 2025 Ocak ayında asgari ücretin ne kadar olacağına dair önemli bir tahminde bulundu. Şu anda 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücretin, yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar nedeniyle yetersiz kaldığını belirten Çetinkaya, yeni yılda ciddi bir artışın gündemde olduğunu ifade etti.

Beklenen Artış Oranı

Çetinkaya, katıldığı tv100 programında Merkez Bankası'nın ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerini hatırlatarak, 2025 Ocak ayında asgari ücretin 23.500 TL’ye çıkarılabileceğini öne sürdü. Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon beklentisinin %14 olduğunu belirten Çetinkaya, piyasaların ise %43.31 enflasyon oranı tahmininde bulunduğunu söyledi.

Bu enflasyon beklentilerine dayanarak yapılan hesaplamalar, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için Ocak ayında maaş artışının %10.95 seviyelerinde olabileceğini gösteriyor. Çetinkaya, bu hesaplamalara dayanarak asgari ücretin 2025 yılında 23.500 TL seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.

Temmuz Ayı Zammı Beklentileri Karşılamadı

Çetinkaya, milyonlarca asgari ücretlinin Temmuz ayında maaşlarına ara zam yapılmasını beklediğini ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini belirtti. Ekonomi yönetiminin Temmuz ayında zam yapma ihtimalini kapattığını ve asgari ücretin 2025 Ocak ayında artırılacağını açıkladığını söyledi.

Çetinkaya'nın bu tahmini, asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışanın dikkatini çekerken, yeni yıl zamlarının ne kadar olacağı büyük bir merak konusu haline geldi.