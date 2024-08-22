İslam Memiş'ten Altın Alacaklara Kritik Uyarı: Rekor Bekliyorum!

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Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Küresel piyasalarda artan nükleer savaş baskısı, altın fiyatlarında büyük bir hareketliliğe yol açtı. Bu gelişmelerin ardından ons altın 2.520 dolara, gram altın ise 2.737 TL'ye kadar yükseldi.

Altında Yeni Rekorlar Bekleniyor

Memiş, altının yıl sonuna kadar rekor seviyelere ulaşacağını ifade etti. Yaptığı değerlendirmede, altının 2024 yılı sonuna kadar daha da yükselerek gram altın fiyatının 3 bin-3 bin 500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördüğünü belirtti.

Dolar ve Euro İçin Beklentiler

Memiş, dolar ve Euro'nun gelecekteki performansına dair de yorumlarda bulundu. Doların 33,68 TL, Euro'nun ise 37,13 TL seviyesinde haftayı tamamladığını belirten Memiş, Euro'nun dolar karşısında daha pozitif ayrışabileceğini ifade etti. Euro/dolar paritesinde sene sonu beklentisinin 1.12 olduğunu söyleyen Memiş, bu nedenle 1.10 seviyesinin altındaki fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirdiğini belirtti.

İslam Memiş'in altın alacak yatırımcılara yaptığı bu uyarılar, piyasalarda büyük bir dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatlarının yıl sonuna kadar nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.