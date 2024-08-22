SGK'dan Büyük Adım: Usulsüz Emeklilik Maaşları Geri Alınacak

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde artan usulsüz emeklilik başvurularına karşı önemli bir adım attı. Kurum, çalışmadığı halde sigortalı gösterilerek emekli olan kişilerin maaşlarını durdurdu ve bu kişilere yapılan ödemelerin yasal faiziyle birlikte geri alınacağını duyurdu.

Usulsüz Emekliliklere Karşı Sıkı Denetim

SGK, usulsüz emeklilik başvurularını tespit etmek amacıyla özel bir ekip kurarak yoğun denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda, kendini sigortalı olarak gösterip emekli olanlar ile usulsüz sağlık raporu alarak malulen emekliliğe hak kazanan kişilerin emeklilikleri iptal edildi. İptal edilen emekliliklerin yanı sıra, yıllar boyunca bu kişilere ödenen maaşlar da yasal faiziyle birlikte geri alınacak.

Yargıtay'dan Emsal Karar

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, usulsüz emeklilik başvurularına karşı önemli bir emsal karar verdi. 1992 yılından bu yana malulen emekli maaşı alan bir kişinin, 2012 ve 2014 yıllarında kısa süreli çalıştığı tespit edildi. Bu durum üzerine SGK, 2012 yılından itibaren bu kişinin maaşını iptal etti ve ödenen 32,4 bin TL tutarındaki maaşın yasal faiziyle birlikte geri alınması için icra takibi başlattı.

Emekli maaşı kesilen kişi, SGK’nın kararına itiraz etti ancak mahkemeler itirazı reddederek maaşın iadesine hükmetti. Adli Tıp Kurulu tarafından yapılan kontrol muayenesinde, kişinin çalışma gücünde %60 oranında bir kayıp olmadığı belirlendi, bu da emekliliğin iptal edilmesine yol açtı.

Kimler Muaf Tutulacak?

Malulen emekli maaşı alan kişilerin çalışma durumu, sadece bu kişileri kapsıyor. Engelli vatandaşlar ise vergi indirimiyle erken emekli olabiliyor ve Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmayı sürdürebiliyorlar. Ancak 2008 yılı sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, emekli maaşı aldıkları süre boyunca hiçbir işte çalışamayacaklar.

SGK'nın bu hamlesi, usulsüz emeklilik başvurularının önüne geçmeyi ve adil bir emeklilik sistemini korumayı amaçlıyor.