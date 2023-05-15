Senirkent Kaymakamı Sayın Abdüllatif Yılmaz, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen trafik eğitimi etkinliğine katıldı. İlçemizdeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Yılmaz'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Erhan Arı, İlçe Emniyet Amir Vekili Hicret Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak ve öğrencilerimiz de katılım sağladı.6-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası vesilesiyle Kaymakamlığımızın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik uygulamalı trafik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilere trafik kurallarına uymak kadar önemli olduğu vurgulanarak, alkol simülasyon gözlüğü ve emniyet kemeri simülasyon aracı kullanıldı. Ayrıca, trafikte yapılan hatalara dikkat çekilerek öğrencilerin merak ettiği sorular cevaplandırıldı.Etkinlik sonrasında, "Söz Konusu İnsan İse Trafikte 1 Can Kaybı Bile Fazladır" pankartı açılarak anı fotoğrafı çektirildi. Kaymakam Yılmaz, öğrencilerin trafik kurallarını daha iyi anlamalarına ve trafik bilinci kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirtti.Bu tür etkinliklerin trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturduğunu ve öğrencilerin trafik kurallarına uyum konusunda daha bilinçli hareket etmelerini sağladığını vurgulayan Kaymakam Yılmaz, toplumun her kesimine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını ifade etti.