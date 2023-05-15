Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirdiği Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyetlerine devam eden "Metaverse Girişim Stüdyosu", Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler Binası'nda kapılarını açtı.Metaverse Girişim Stüdyosu'nun resmi açılış törenine Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Metin Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Hüseyin Dede ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Topaloğlu katılım gösterdi. Açılış töreninde, iş dünyasının önde gelen isimleri ve girişimciler bir araya gelerek bu yenilikçi girişimin başarısına tanıklık etti.Metaverse Girişim Stüdyosu, yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı sanal ve artırılmış gerçeklik platformları üzerinde çalışan girişimcilerin projelerini geliştirebilecekleri bir merkez olarak faaliyet gösterecek. Stüdyo, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri ve teknoloji tabanlı yenilikçi çözümler sunabilmeleri için gerekli altyapıyı sağlayacak.ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Metin Çelik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Metaverse Girişim Stüdyosu'nun bölgedeki girişimciler için önemli bir destek noktası olacağını belirtti. Aynı zamanda, teknoloji odaklı iş fikirlerinin ve dijital girişimciliğin teşvik edilmesiyle bölgenin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.Metaverse Girişim Stüdyosu'nun açılışı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın yenilikçi girişimcilik ekosistemini destekleme ve bölgenin dijital dönüşümüne katkı sağlama vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tür merkezlerin girişimcilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve büyüme potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardçımcı olurken, aynı zamanda bölgenin ekonomisine ve istihdamına olumlu etkiler sağlaması bekleniyor.Metaverse Girişim Stüdyosu, girişimcilerin yanı sıra akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için de bir inovasyon ve öğrenme merkezi olarak faaliyet gösterecek. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, 3D modelleme ve benzeri teknolojilerin kullanıldığı atölyeler, eğitimler ve mentorluk programları düzenlenerek, katılımcılara teknik ve işletme konularında destek sağlanacak.Metaverse Girişim Stüdyosu'nun açılışıyla ilgili konuşan ITSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Hüseyin Dede, teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde girişimciliğin ve inovasyonun büyük önem taşıdığını ifade etti. Stüdyonun, bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak ve dijital dönüşüm sürecine liderlik etmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.Metaverse Girişim Stüdyosu, girişimcilerin projelerini hayata geçirebilecekleri, işbirlikleri kurabilecekleri ve yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri bir platform olarak Isparta'da önemli bir rol üstlenecek. Bu tür girişimcilik merkezlerinin, bölgenin ekonomik büyümesine katkı sağlayarak rekabetçi bir iş ortamının oluşturulmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.Metaverse Girişim Stüdyosu'nun açılışıyla birlikte, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Bölgedeki girişimcilerin yeteneklerini sergileyebilecekleri ve teknolojik yeniliklerin yaygınlaşmasını sağlayabilecekleri bir platform sunarak, Isparta'nın dijital dönüşüm sürecine önemli bir katkı sağlayacak.İlgili fotoğraflar ve açılış töreniyle ilgili detaylar ise Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.