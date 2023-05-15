Isparta'da Gerçekleşen Seçimlerde Partilerden Eşit Milletvekili Dağılımı

Isparta'da yapılan seçimlerde sonuçlar netleşmeye başladı. Ak Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti olmak üzere dört parti, il genelinde milletvekili çıkarmayı başardı. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, sandıkların açılma süreci ise hala devam etmektedir.

Seçim sonuçlarına göre, Ak Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti her biri birer milletvekili çıkarmış durumdadır. Bu sonuçlar, Isparta'da partiler arasında eşit bir milletvekili dağılımı olduğunu göstermektedir.

Seçim süreci devam ettiği için kesin sonuçlar henüz açıklanmamıştır. Ancak parti temsilcileri ve seçim görevlileri, sandıkların açılma işlemlerini titizlikle sürdürmekte ve sonuçların en kısa sürede açıklanması için çalışmaktadır.

Isparta'da gerçekleşen seçimlerle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Sonuçlar açıklandığında okuyucularımıza en güncel bilgileri aktaracağız.



