





Hakkari Yüksekova İlçesi Dağlıca Köyü mevkiinde 21 Ekim 2007’de terör örgütü ile girilen çatışmada kahramanca mücadele eden ve 11 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal’ın bugüne kadar ailesi tarafından büyük bir özenle muhafaza edilen özel eşyaları, şehit düştüğünde kullandığı bavulu ile birlikte deprem bölgelerinden Hatay’ın Defne İlçesi Subaşı Mahallesinde depremzede Yusuf Aktaş’a ve ailesine manevi değeri anlatılarak teslim edilirken, şehidimizin ailesinin isteği yerine getirilmiş oldu.Deprem sonrasında Isparta Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal’ın ailesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ulaşarak, şehidimizin özel eşyalarının deprem bölgesine ulaştırılmasını istemişti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehidimizin bavulunu deprem bölgesine giden ekibe teslim etmişti.Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri şehidimizin özel eşyalarının bulunduğu bavulu Hatay’da depremden zarar gören Aktaş ailesine teslim etti.Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Ali Ersal,Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kendilerine emanet ettiği şehidimizin özel eşyalarının bulunduğu bavulu Hatay’ın Defne İlçesi Subaşı Mahallesinde ikamet eden depremzede Yusuf Aktaş ve ailesine teslim ettiklerini söyledi. Ersal, Yusuf Aktaş’a şehidimizin özel eşyalarını teslim ederken, “Bu manevi değeri büyük olan bavulu sizlere teslim ediyoruz. Şehidimizin ailesinin bugüne kadar özenle sakladığı ve manevi değeri yüksek olan bavul ve eşyaları kullanılmak veya saklanmak üzere sizlere teslim ediyoruz” dedi.Şehidimizin bavulu ve özel eşyalarının teslimi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Yusuf Aktaş emanete sahip çıkacaklarını dile getirdi. Yusuf Aktaş’ın kuzeni Can Aytaç ise “Şehidimizin emanetini canımız gibi koruyacağız, saklayacağız, ihtiyacımız olursa kullanacağız. Şehidimizin emaneti hatıra olarak bizde kalacak” görüşlerinde bulundu.