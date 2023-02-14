Asrın felaketinde 8'inci gün: Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.



CAN KAYBI AÇIKLANDI

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 31.643 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 158.165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir." denildi.

