Vatandaşların bağışladığı hayvanların kesimi yapılarak, deprem bölgesine gönderildi

Isparta’da bir grup çoban, deprem bölgesi için köyleri tek tek dolaşarak küçükbaş ve büyükbaş hayvan bağışı topladı. Toplanan 171 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanın kesimi Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezbahane’de yapılarak, Türk Kızılay’ına teslim edildi ve bölgeye gönderildi.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Isparta Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Depremin hemen ardından belediye tarafından bölgeye çok sayıda iş makinesi ile arama kurtarma, cenaze ve veteriner hekim ekibi gönderildi. Başlatılan yardım kampanyasına da bugüne kadar vatandaşlar büyük destek verirken, toplanan yardımlar AFAD koordinesinde deprem bölgelerine ulaştırıldı.Vatandaşlar depremzedelerin ihtiyaçları olan insani yardım malzemelerinin temini konusunda büyük destek veriyor. Isparta’nın köylerinde bulunan bir grup çoban kendi aralarında organize olarak köy köy dolaşıp, deprem bölgesine gönderilmek üzere küçükbaş ve büyükbaş hayvan bağışı topladılar. Toplanan 171 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezbahane’ye getirildi. Burada küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesim işlemleri okunan duanın ardından yapılırken, etler deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’ına teslim edildi.Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Çankar, depremin ardından bölgeye yardım konusunda Isparta halkının seferber olduğunu belirtti. Bir grup çobanın köylerdendeprem bölgesi için 171 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan bağışı topladığını ifade eden Çankar, “Isparta Belediyesi olarak hayvanların kesim işlemlerini gerçekleştirdik ve Kızılay’a teslim edeceğiz. Bu şekilde depremzede halkımızın tüketimine sunmuş olacağız” dedi.Hayvan bağışına öncülük yapanlardan Çoban Süleyman Kaya, çobanlar olarak deprem bölgesine katkıda bulunmak istediklerini ve köylerden küçükbaş ve büyükbaş hayvan bağışı topladıklarını söyledi. Kaya, “Köylerimize tek tek gidip çoban ağabeylerimizden, amcalarımızdan, teyzelerimizden hayvanları topladık. Bugün birlik günü. Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Dedelerimden, dayılarımdan, amcalarımdan, teyzelerimden, herkesten Allah bin kere razı olsun. Hayvanların kesimlerinin ardından bölgeye gönderilecek” dedi.