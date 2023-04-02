Seçmen Listeleri Yarın Askıdan İniyor: İsminiz Yoksa Ne Yapmalısınız? YSK Takvimine Göre Seçmen Listeleri Askıdan İndiriliyor Muhtarlıklarda Askıya Çıkarılan Seçmen Listeleri Yarın İndirilecek Seçmen Kaydınızı E-Devlet Üzerinden Kontrol Edin Seçmen Listesinde Adınız Yoksa İtiraz Sürecine Dikkat!

Seçmen listeleri yarın askıdan indirilecektir ve bu listelerde adı olmayan vatandaşların itiraz sürecini takip etmeleri önemlidir. İtiraz süreci yarın sona erecek, bu nedenle seçmen kaydını e-Devlet üzerinden kontrol etmek ve adı listede olmayan vatandaşların itiraz etmeleri gerekiyor.Seçmen listesinde adını bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak itiraz edebilirler. Itiraz işlemi için gerekli belgeler nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir. İtiraz işlemleri sonrasında güncellenen seçmen listeleri yeniden askıya çıkarılacak ve vatandaşlar oy kullanabilecekleri sandık alanlarını öğrenebileceklerdir.Seçmen listeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabildiği için, vatandaşların bu yöntemi kullanmaları önerilir. Seçmen kaydı sorgulama işlemi için e-Devlet Kapısı'na giriş yapılmalı ve "Yurtiçi Seçmen Kaydı Sorgulama" arama kutucuğuna yazılmalıdır. Bu sayfada seçmenin hangi il, ilçe ve muhtarlıkta kayıtlı olduğu görülebilir. Aynı sayfada seçmenin aynı binada oturan diğer seçmenlerin adları da yer alır.Ayrıca, seyyar sandıkta oy kullanması gereken seçmenlerin başvurularının süresi de yarın sona erecek. Bu seçmenler, seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için ilgili kurumlara başvurmalıdır.