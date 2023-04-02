Rekabet Kurumu zincir marketlere "indirimli" ürün uyarısı yaptı

Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu açıklandı

Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı'nda öneriler yer alıyor

Bağımsız birim kurulması talep ediliyor

Zincir marketlerin yeni mağaza açılış izinleri nüfus kriterine bağlanabilir

Yakın mesafeye ikinci şubenin açılması yasaklanabilir.



Rekabet Kurumu'nun Türkiye'deki perakende sektörü ile ilgili hazırladığı rapor ne hakkında?

Habere göre, Türkiye Rekabet Kurumu, sektörde alıcı gücünün kötüye kullanılmasını önlemek için bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden "Türkiye'de Hızlı Tüketim Malları Perakende Sektörü Nihai Raporu" başlıklı bir rapor yayınladı. . Raporda, perakende zincirlerinin mağazalarında "indirimli" olarak tanıtılan ürünleri belirtilen süre boyunca sunmadıklarına dair tüketicilerden çok sayıda şikayet geldiği belirtiliyor.

Rapor, bozulabilir tarım ve gıda ürünleri için kısa ödeme süreleri, kayıp ve ayıplı mal riskinin tedarikçilere devri ve alıcılar tarafından sözleşmelerde tek taraflı değişiklik yasağı. Rapor ayrıca, bu düzenlemeleri denetleyecek ve uygulayacak, soruşturma yürütme, bilgi talep etme, para cezası verme ve ihlalleri sona erdirme yetkisine sahip bağımsız bir birimin kurulmasını tavsiye ediyor.

Rapor ayrıca, perakende zincirleri tarafından yeni mağazaların açılmasının, rekabete aykırı etkileri önlemek için coğrafi yakınlıktan ziyade nüfus kriterlerine tabi olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, zincirlerin mevcut bir mağazadan belirli bir mesafede ikinci bir mağaza açmasının ve aynı bölgede rakip işletmeleri satın almasının yasaklanmasını önermektedir.