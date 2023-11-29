SDÜ'den Personel Duyurusu

Akademik Personel Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi
Üniversitemiz, birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 28.11.2023 tarihli ve 32383 sayılı Resmî Gazete'de ilan edilen kadrolara öğretim elemanı alımı yapacaktır. İlan detayları şu şekildedir:
Başvuru Koşulları:
Süleyman Demirel Üniversitesi
Üniversitemiz, birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 28.11.2023 tarihli ve 32383 sayılı Resmî Gazete'de ilan edilen kadrolara öğretim elemanı alımı yapacaktır. İlan detayları şu şekildedir:
Başvuru Koşulları:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak.
- Başvurulan kadro için belirtilen öğrenim düzeyine sahip olmak.
- Başvuru yapılacak bölüm veya alandaki akademik kriterleri karşılamak.
- Lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti durumuna göre belirlenen alanlarda uygun puan türünden yeterli puanı almış olmak.
- Başvurular, ilan takviminde belirtilen tarihler arasında https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.
- Yabancı dil şartı olan kadrolar için dil belgesi.
- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.
- Özgeçmiş.
- Yayın listesi (varsa).
Başvuru Süreci:
- Başvurular, ilan takviminde belirtilen tarihlerde alınacak olup, başvuru son tarihi kesindir.
- Başvuruların değerlendirilmesi ve ön eleme sonuçları ilan takviminde belirtilen süreçte açıklanacaktır.
- Ön eleme sonuçlarına itirazlar, belirtilen süre içerisinde ilgili birime yazılı olarak iletilmelidir.
Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.
Not: Başvuru süreci ve koşulları ile ilgili detaylı bilgiye başvuru adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: Başvuru süreci ve koşulları ile ilgili detaylı bilgiye başvuru adresinden ulaşabilirsiniz.