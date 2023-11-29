Bakanlık Düğmeye Bastı! Fazla Ödenen Paralar Geri Alınacak

Ankara, 26/11/2023 — Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genel Tebliğ, yanlış ve yersiz ödemeler nedeniyle kamu görevlilerinden fazla aylıkların geri alınmasını içeriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, fazla ödemelerin tespiti halinde, geri alınma süreci 15 iş günü içinde başlatılacak.

Tebliğe göre, harcama birimi, fazla ödemenin tespit edildiği ya da tespit belgesinin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 iş günü içinde belgeleri yetkili birime ileterek takip ve tahsilat işlemlerini başlatacak. Fazla ödemeler, genel hükümlere göre zaman aşımı süresi içinde faiziyle birlikte kamu görevlilerinden tahsil edilecek.

Ayrıca, aylıklarını tam alıp görevden ayrılanlar için önceden ödenmiş aylığın çalışılmayan süreye ait kısmı da geri alınacak. Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların genel sağlık sigortası primleri için kişiler borçlandırılmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan iade talebinde bulunulmayacak.

Tebliğde ayrıca, kamu görevlilerine yapılan fazla veya yersiz aylık ödemelerinden doğan alacaklarda faiz miktarı, sözleşme ile tespit edilmemişse yılda %12 üzerinden hesaplanacak. Borçlu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşecek.

Harcama birimi tarafından tespit edilen fazla veya yersiz aylık ödemesinin takip ve tahsil işlemleri başlayana kadar, kamu görevlileri rızaen ödeme yapabilecek. Ancak rızaen ödenmemesi durumunda, takibe yetkili birim tarafından alacak takip dosyası açılacak ve ilgili kişinin adına borç kaydedilecek.

Ayrıca, yurt dışına gönderilen kamu görevlileri için de yüklenme senedi ve kefalet senedinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yükümlülüklerini ihlal edenler, harcamaları döviz cinsinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden, faiziyle ve "Türk lirası" cinsinden ödemek zorunda kalacak.