SDÜ’den Bitki Islahı Alanında Ödüllü Proje

İsparta, 28/11/2023 — Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ebru Önem ve Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Mert Sivri ile Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Sivri tarafından geliştirilen "Portakal Kabuğu Katkılı Dokusuz Yüzeylerle Yeni Nesil Anti-Patojenik Bitki Islahı Malzemelerinin Geliştirilmesi" projesi, 7. Bitki Islahı Proje Pazarı'nda ikincilik ödülü aldı.

Proje, bitki ıslahı alanında dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan patojen önleyici özelliklere sahiptir. Proje yürütücüleri, Antalya Teknokent, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve TÜRKTOB işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte bu yenilikçi projelerini sundular ve ikincilik ödülünü kazandılar.

Projenin temel amacı, bitki ıslahını daha verimli hale getirmek, patojenlere karşı koruma sağlamak, bitkileri kuş saldırılarına, hava koşullarının ani değişimlerine karşı koruyarak mikro iklimi düzenlemek ve böylece daha sağlıklı tohum gelişimine katkıda bulunmaktır. Proje kapsamında, dayanıklı, şeffaf, maliyet efektif ve dokusuz yüzey esaslı bitki ıslah malzemeleri geliştirilecektir.

Proje yürütücüleri, projelerinin ülkede dokusuz yüzey kullanımını içeren bir bitki ıslahı projesi olması nedeniyle öncü nitelikte olduğunu belirtirken, aynı zamanda projenin dünyada patojen önleyici özelliğiyle bir ilk olduğunu vurguladılar. Proje, bitki ıslahı alanında önemli bir adım atarak sektöre yeni ve etkili çözümler sunmayı hedeflemektedir.