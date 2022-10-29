Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Öğretim Elemanları Sergisi, SDÜ Demiralay Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı. Akademisyenlerin sanat eserleri Cumhuriyet'in 99ˈuncu yılına vurgu yapıyor.
-Öğretim elemanlarının bakış açısı ile Cumhuriyet
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Cumhuriyet'in 99ˈuncu yıldönümünü farklı etkinliklerle kutluyor.
SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Öğretim Elemanları, Cumhuriyet kutlamaları için özel eserler hazırladı.
Karma eserlerden oluşan Öğretim Elemanları Cumhuriyet Sergisi, 28 Ekim 2022 Cuma günü, saat 14:00'te 'SDÜ Demiralay Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.
-Açılışa SDÜ GSF öğretim üyeleri katıldı.
Sergi açılışını Süleyman Demirel üniversitesi Rektörlük Kültür ve Sanat Danışmanı ve Kültür Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Genç ve öğretim elemanları yaptı. Genç Üniversite olarak bu ülkenin değerlerinin korunması, anlaşılması ve geleceğe taşınması konusunda tüm gayretimizle çalışacaklarını belirtti.