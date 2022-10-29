SDÜ'den Cumhuriyet'in 99. yılına özel sergi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Cumhuriyet'in 99ˈuncu yıldönümünü farklı etkinliklerle kutluyor.SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Öğretim Elemanları, Cumhuriyet kutlamaları için özel eserler hazırladı.Karma eserlerden oluşan Öğretim Elemanları Cumhuriyet Sergisi, 28 Ekim 2022 Cuma günü, saat 14:00'te 'SDÜ Demiralay Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.Sergi açılışını Süleyman Demirel üniversitesi Rektörlük Kültür ve Sanat Danışmanı ve Kültür Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Genç ve öğretim elemanları yaptı. Genç Üniversite olarak bu ülkenin değerlerinin korunması, anlaşılması ve geleceğe taşınması konusunda tüm gayretimizle çalışacaklarını belirtti.