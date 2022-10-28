28 Ekim 2022 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Araçlara ‘alkol kilidi’ geliyor

Trafikte güvenliğin artırılması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; alkol kilitleri, sınırı aşan alkollü sürücülerin araç kullanmasını önleyerek trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.



TSK’dan operasyon

MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



TTB için yeni dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez yönetiminin görevine son verilmesi için davaname hazırladı.



Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yağışların iki gün boyunca etkili olacağı ifade edildi.





Fatih Çaycuma-1 kuyusuna ulaştı

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında Çaycuma-1 kuyusuna ulaştı. 2023'ün ilk çeyreğinde doğal gazın şebekeye verilerek kullanıma sunulması hedefleniyor..



Türkiye ekonomisi patlama yapacak

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin yüksek ihracat hacimlerinde büyük patlama yaşadığını söyledi. Brooks, bununla beraber küresel ekonomide de Türkiye'nin rekabet gücünün yükseldiği belirtti.



Şenol Güneş imzaladı

Beşiktaş, 1,5 sezonluk anlaşmaya vardığı deneyimli teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenledi.