4 Ekim 2023Rektörü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen "Engelsiz Üniversiteler Ödülleri" kapsamında Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne "Turuncu Bayrak Ödülü"nün verildiğini açıkladı.Rektör Saltan, bu önemli başarıya imza atan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin yönetimini, akademik ve idari personelini tebrik etti. Engellilere yönelik daha iyi koşullar ve fırsatlar sunmak amacıyla yapılan bu çalışmanın Üniversite için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı."Engelsiz Üniversiteler Ödülleri," engelli bireylerin üniversite yaşamında daha aktif ve başarılı olabilmeleri için üniversitelerin yapmış olduğu çalışmaları ödüllendirmeyi amaçlayan bir inisiyatiftir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bu ödülü kazanarak engelsiz bir eğitim ortamı oluşturmadaki başarısı, SDÜ'nün engelli bireylere verdiği önemi ve destekleyici yaklaşımını yansıtmaktadır.