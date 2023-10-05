Bağkonak Muhtarlığı, Köylülerine Okul Beslenme Desteği ve Cenaze Evlerinde Ücretsiz Yemek İkramı Sunuyor

Bağkonak Muhtarlığı, Köylülerine Okul Beslenme Desteği ve Cenaze Evlerinde Ücretsiz Yemek İkramı Sunuyor4 Ekim 2023yaptığı proje ve çalışmalarla adından sıkça söz ettiren bir muhtarlık olarak iki yeni örnek uygulamayı köylülerinin hizmetine sundu. Muhtarlık tarafından yapılan açıklamalara göre, bu projeler köylülerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.Bağkonak Muhtarıtarafından yapılan açıklamaya göre, Bağkonak Köy Muhtarlığı olarak "Okul Beslenme Desteği" projesi pazartesi günü itibariyle başladı. Bu proje kapsamında, Bağkonak'ta bulunan ana sınıfı ve ilk öğretime giden öğrencilere haftalık olarak süt ve kahvaltı ürünleri temin edilerek ücretsiz olarak okula teslim ediliyor. Bu sayede tüm öğrencilerin düzenli beslenmesi sağlanıyor. Proje kapsamında sunulan menüde; süt (sade, çilek ve kakaolu), meyve suyu, tereyağı, krem peynir, reçel (2 çeşit), fındık kreması, tahin-pekmez, helva, pop kek, ekmek, poğça ve açma bulunuyor.Başoda'nın verdiği bilgilere göre, 2019 yılından bu yana sürdürülen cenaze hizmetlerine de bir yenilik daha eklenmiş. Köy muhtarlığı, cenaze nakil hizmetini, morg ve yıkama araç ücretini, masa, sandalye teminini, çay ve su ikramlarını ücretsiz olarak sağlayarak bu hizmeti desteklemiş. Ayrıca, yenilik olarak cenaze evlerine ücretsiz yemek ikramı da başlatılmış.Bağkonak Muhtarı Başoda, göreve başladıkları günden bu yana sadece temel hizmetleri sunmakla kalmayıp aynı zamanda köy halkının sosyal ihtiyaçlarına da önem verdiklerini belirtti. Bu örnek uygulamaları hayata geçirirken destek veren tüm köylülere teşekkür etti. Bu projeler, Bağkonak köyünün birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirmiş gibi görünüyor.