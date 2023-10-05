Isparta'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı İddiası

Isparta'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı İddiası
ISPARTA
G.Tarihi: 04.10.2023 20:39
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Isparta'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı İddiası
Tarih: 4 Ekim 2023
Isparta'da bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir şahıstan dolandırıldığını iddia ederek polise başvuruda bulundu. Isparta'da esnaflık yapan Serdar Özcan, sosyal medya üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık olayının mağduru oldu.
Serdar Özcan, iddiasına göre sosyal medya platformunda tanıştığı kişi ile 4 adet elektrikli süpürge alışverişi yapmayı kabul etti ve toplamda bin 900 TL ödeme yapmayı kabul etti. Ancak, kendisine gelen kargoda beklediği elektrikli süpürgelerin yerine sadece bir adet boyun atkısının olduğunu fark etti. Bu durum üzerine Serdar Özcan, Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne giderek dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.
Özcan, yaptığı açıklamada, süpürge siparişini M.G. adlı kişiden verdiğini, ancak kargoyu G.G. adlı bir kişinin gönderdiğini ve parayı K.K. adlı bir şahsın hesabına yatırdığını belirterek, bu kişilerin organize bir şekilde dolandırıcılık yaptığını öne sürdü.
Serdar Özcan, söz konusu dolandırıcıların hala sosyal medya üzerinden benzer satışlar yapmaya devam ettiğini dile getirerek vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve internet üzerinden alışveriş yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
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