SDÜ Hastanesi Uzmanından Dünya AIDS Günü Açıklaması: "Hatırla, Harekete Geç"

1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla SDÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Kaya, önemli bilgiler ve uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kaya, her yıl bu tarihin 'Dünya AIDS Günü' olarak anıldığını belirterek, bu yılın temasının "Hatırla, Harekete Geç" olduğunu söyledi.

Açıklamasında, HIV/AIDS'in cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaya, riskli davranışlardan kaçınılarak ve kişisel korunma önlemleriyle hastalığın yayılımının azaltılabileceğini hatırlattı. "Hatırla, Harekete Geç" temasıyla toplumun bu konudaki sorumluluğunun vurgulandığını belirtti.

AIDS'in "Sonradan kazanılan bağışıklık yetmezliği" anlamına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Kaya, HIV mikrobunun neden olduğu bu hastalığın ileri evresine AIDS denildiğini kaydetti. Her HIV pozitif kişinin bu hastalığın AIDS evresinde olmadığını belirten Kaya, 1981'den bu yana dünya genelinde 40 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybettiğini ve günümüzde 39 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğunu söyledi. Bu kişilerin %90'ının Sahra-altı Afrika ülkelerinde yaşadığını ifade etti. Türkiye'de ise 40 bine yakın HIV pozitif vakası görüldüğünü ancak hastalığın görülme sıklığının arttığını belirtti.

HIV'in bulaşma yollarına da değinen Prof. Dr. Onur Kaya, korunmasız cinsel temas, kan ve kan ürünleri, damar içi uyuşturucu kullanımı, anneden bebeğe hamilelik süresince bulaşabileceğini ifade etti. Dünyada ve Türkiye'de HIV etkeninin en sık cinsel ilişki yoluyla bulaştığını söyledi. Ülkemizdeki artışın ise birden fazla partnerle cinsel yaşamdan kaynaklandığını belirtti.

Ayrıca, Prof. Dr. Kaya, HIV'in el sıkışmak, sarılmak, dokunmak, aynı havayı solumak, aynı eşyaları kullanmak, tuvaleti paylaşmak, sivrisinek ve böcek ısırıklarıyla bulaşmadığını vurguladı. HIV tanısı için riskli davranışlarda bulunan kişinin hastaneye başvurup 1 tüp kan vermesinin yeterli olduğunu ifade etti.

Günümüzde HIV infeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçların etkin ve yan etkilerinin az olduğunu belirten Prof. Dr. Onur Kaya, tedaviye uyumun önemine dikkat çekti. Tedaviye düzenli devam eden HIV pozitif kişilerin ölüm riskinin beklenmediğini söyledi.

HIV bulaşını önlemenin en etkili yolunun kondom kullanımı ve tek eşli cinsel yaşam olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, virüse karşı geliştirilmiş bir aşının henüz olmadığını vurguladı. Bu nedenle, toplumun bilinçlenmesi ve riskli davranışlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.