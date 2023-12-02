Emre Mahallesi Spor Kompleksi Resmi Açılışla Hizmete Girdi

Emre Mahallesi Spor Kompleksi Resmi Açılışla Hizmete Girdi
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Emre Mahallesi Spor Kompleksi Resmi Açılışla Hizmete Girdi
Isparta Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı işbirliği ile hayata geçirilen Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. 20 bin metrekarelik alanda inşa edilen kompleks, UEFA standartlarına uygun Sentetik Çim Saha, 500 kişilik tribün, ve sosyal alanları içeriyor. Açılışa Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tuna, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Ali Ertuğrul, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Furkan Cem Er, MHP İl Başkanı Önder Topçu, CHP Merkez İlçe Başkanı Birtan Özgün Takmaz, İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Börekçi, Saadet Partisi İl Başkanı Yaşar Gürtoklu, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldızhan, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alim Koşar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, ITB Başkanı Hüdai Şahin, ITSO Başkan Yardımcısı Şakir Uygun, Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, ASKF Başkanı Nurettin Akgül, Isparta 32 Kulübü Başkanı Gültekin Uysal, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, muhtarlar ve sporcular katıldı.
Açılış öncesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından gösteri maçı düzenlendi. Görme engellilerin kıyasıya mücadele ettiği maçın sonunda Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gözlerine taktıkları bantlarla penaltı atışı gerçekleştirdi.
Açılış töreninde konuşan Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay, tesisin Isparta'ya ve ülkeye hayırlı olmasını dilerken, özellikle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'e teşekkür etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ise şehre kazandırılan spor tesislerinin önemine vurgu yaparak, tesislerin amatör sporculara, vatandaşlara ve çocuklara hizmet vereceğini ifade etti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tesisin birlik ve beraberlik içinde açılmasının önemine değinerek, sporun toplumsal birliği desteklediğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, Isparta'nın birlik ve beraberlik içinde daha da ilerleyeceğini ifade etti. Ayrıca, Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nin yanında inşa edilen 8.500 metrekarelik Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi'nin de tamamlandığında bölgedeki engellilere hizmet vereceğini belirtti.
AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, tesisin şehre yakıştığını ve Cumhurbaşkanı'nın, Gençlik ve Spor Bakanı'nın destekleriyle gerçekleştirildiğini söyledi. AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise, geçmiş yıllarda Emrespor forması giydiğini ve uzun süredir hayalini kurdukları bir spor tesisi olduğunu belirtti. Gökgöz, tesisin şehre kazandırılmasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Gençlik Spor Bakanı'nın büyük emekleri olduğunu ifade etti.
Ayrıca, Vali Aydın Baruş da spor tesislerinin şehirde gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuğuna dikkat çekti. Vali Baruş, milletvekillerine, belediye başkanına ve diğer katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Protokol konuşmalarının ardından Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri arasında dostluk maçı yapıldı ve etkinlik sona erdi.
 
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