Ak Parti Isparta Milletvekillerinin Çabalarıyla Şarkikaraağaç Çiçekpınar Geçişi Yenileniyor

Ak Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'un girişimleriyle, Karayolları şehir içi geçiş ağındaki BSK yapılmayan tek nokta olan Şarkikaraağaç ilçesinin Çiçekpınar geçişi, BSK kaplamaya dönüştürülüyor. Milletvekillerinin çabaları, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Isparta İl Özel İdaresi arasında yapılan protokolle sonuç verdi.

Yapılan protokole göre, malzemelerin Karayolları tarafından temin edileceği ve uygulama işlemlerinin Isparta İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirileceği bir model benimsenmiştir. Bu anlaşma ile BSK ile kaplanmamış olan Şarkikaraağaç Çiçekpınar şehir geçişi, BSK sıcak asfaltla kaplanacak.

Ak Parti Isparta Milletvekilleri, sürece katkı sunan Ulaştırma Bakanı, Karayolları Genel Müdürü, Karayolları Bölge Müdürü, Isparta Şube Şefi ve projenin hayata geçmesine önemli katkı sağlayan Isparta Valisi başta olmak üzere tüm emeği geçen çalışanlara teşekkür etti. Yapılan bu iyileştirmenin, bölge halkının güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.