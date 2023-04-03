SDÜ, Deprem Bölgesinden Gelen Misafirlere Isparta Gezisi Düzenledi

Isparta'nın Tarihi ve Kültürel Mirasları Depremzedeler İçin Keşfedildi

Deprem Mağdurlarına Moral: SDÜ Konukevinde Kalanlar Isparta'yı Gezdi

Süleyman Demirel Üniversitesi, deprem bölgesinden gelen misafirler için Isparta gezisi düzenledi. SDÜ Konukevi'nde konaklayan depremzedeler için düzenlenen gezi programında, Isparta'nın Eğirdir ilçesi ile Atabey İslamköy ziyaret edildi. Gezi kapsamında, Eğirdir Kalesi, Eğirdir Gölü, Eğirdir Hızırbey Camisi, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi ile Süleyman Demirel Anıt Mezarı görüldü.