Murat Kıyak, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi

Isparta'lı Hemşehrimiz Murat Kıyak, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına tekrar seçildi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığı için yapılan seçimde Murat Kıyak yeniden başkan seçildi

Murat Kıyak, Isparta Gelendostlu bir isim olarak Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi. Kıyak'ın görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçimde, yeniden Daire Başkanlığına seçildi. Kıyak, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, mesleğe İzmir ve Kırklareli hakim adayı olarak başladı. Daha sonra, Yargıtay Üyeliğine seçilen Kıyak, 23. Hukuk Dairesi Başkanlığı, 15. Hukuk Dairesi Başkanlığı ve 6. Hukuk Dairesi Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu.