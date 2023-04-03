SDÜ, 2022 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde 39'uncu Sırada Yer Aldı

SDÜ'nün Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği Puanı Artarak Yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üniversitelerin Girişimcilik ve Yenilikçilik Konusundaki Önemine Dikkat Çekti

192 Üniversite Arasında Yapılan Endekste SDÜ'nün Puanı Yükseldi

Süleyman Demirel Üniversitesi, 2022 yılı "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nde 192 üniversite arasında 39. sıraya yükseldi. Endeks, "Bilimsel Yayın Sayısı", "Fikri Mülkiyet Havuzu", "İşbirliği ve Etkileşim" ile "Ekonomik ve Toplumsal Katkı" gibi 23 göstergeye dayanarak oluşturuldu. SDÜ, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği puanı 6.66, Fikri Mülkiyet Havuzu puanı 3.63, İşbirliği ve Etkileşim puanı 11.75 ve Ekonomik ve Toplumsal Katkı puanı 18.67 olmak üzere toplam 40.71 puan alarak 39. sırada yer aldı. Geçen yıla kıyasla toplam puanı 3.58 puan artan SDÜ, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde önemli bir basamak olduğunu vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından övüldü. Hesaplamalara, 2021 yılı YÖK verilerine göre faal olan ve 50'nin üzerinde akademisyene sahip 192 üniversite dahil edildi.