Isparta’da Öğrenciler Değerlerine Sahip Çıkıyor

Isparta, Tarih: 28/11/2023 — İsparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi (ENGEP) kapsamında, Barida Otel’in katkılarıyla "Yöresel Yemek Fuarı" düzenlendi. Isparta'nın Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim gören Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencileri, bu etkinlikte Isparta'ya ait yöresel yemeklerin tanıtımını gerçekleştirdi.Fuara, Isparta Valisi Sayın Aydın Baruş, İl protokolü ve İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Erhan Baydur gibi önemli isimler katılım gösterdi. Öğrenciler, özenle hazırladıkları yöresel yemek sunumlarıyla dikkat çekti. Bu etkinlik, geleceğin Yiyecek İçecek Hizmetleri sektöründe yer alacak öğrencilere, Isparta Mutfağı'nın zengin lezzetlerini tanıtma fırsatı sundu.Isparta'nın geleneksel mutfak kültürünün genç nesillere aktarılmasını amaçlayan etkinlik, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve aynı zamanda Isparta Mutfağı'nın tanıtımına katkı sağlamalarına olanak tanıdı. Eğitim ve lezzetin bir araya geldiği bu etkinlik, öğrencilerin değerlerine sahip çıkma ve geleneksel kültürlerini sürdürme konusundaki önemli bir adım oldu.