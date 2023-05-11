Isparta Haberi - SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile SDÜ Fizyoterapi ve Engelsiz Yaşam Topluluğu, Engelliler Haftası'nın farkındalığını artırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.Engelliler Haftası Farkındalık Etkinliği kapsamında, Isparta Üreten Engelliler Derneği temsilcileri, SDÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı çalışanı, ve Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri bir araya geldi. Ayrıca, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Dr. Enes Yalçın online olarak etkinliğe katılırken, Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şubesi Başkanı İsmail Er ise video mesajıyla katılım gösterdi.Hastane konferans salonunda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, SDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan'ın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.Başhekim Yazkan, toplumsal hayata engelli bireylerin katılımının ve yaşam standartlarının yükseltilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Aynı zamanda, engelli olma durumunun herkesin potansiyel bir adayı olduğunu vurguladı.Etkinlikte, SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve SDÜ Fizyoterapi ve Engelsiz Yaşam Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Tuba İnce Parpucu, "Toplumda Engelli Farkındalığı" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Parpucu, haftanın toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladığını belirtti ve engelli bireylerin özel gereksinimlerine destek olmadıkça bu sürecin engellendiğine dikkat çekti.Program, SDÜ Fizyoterapi ve Engelsiz Yaşam Topluluğu üyelerinin sunumuyla devam etti. Ayrıca, etkinlik boyunca hastane konferans salonunun fuaye alanında "Farkındalık ve Empati Parkuru" kurularak farkındalığın önemi vurgulandı.Bu önemli etkinlikle engelli bireylerin toplumda daha fazla farkındalık ve katılım sağlanması hedefleniyor.