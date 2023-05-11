Eğirdir Haber - Eğirdir Ağa Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, kendi aralarında oluşturdukları bir heyetle Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü ziyaret etti. Heyet, "Mahallemize çocuk parkı istiyoruz" taleplerini iletmek amacıyla başkana görüşmek için geldi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, çocuklara olan hassasiyeti ve sevgisiyle tanınan bir isim. Her fırsatta çocuklarla bir araya gelen Başkan Gök, mahalleli çocuklarla da sık sık bir araya gelerek onları dinliyor ve taleplerini değerlendiriyor. Ağa Mahallesi çocuk muhtarı ve heyeti de son misafirleri oldu.Başkan Veli Gök, çocuk muhtar ve heyetini Belediye tesislerinde ağırlayarak onların taleplerini dinledi. Çocuk meclisi üyelerinin imzalarıyla birlikte sundukları çocuk parkı isteğini olumlu karşılayan Başkan Gök, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuz, güvencemizsiniz. Eğirdir'i birlikte yöneteceğiz" dedi ve mahallelerde çocuk meclisi ve çocuk muhtar heyetleri oluşturacaklarını belirtti.Heyetin taleplerine en yakın zamanda yanıt vereceğini söz veren Başkan Veli Gök, Ağa Mahallesi çocuk muhtar ve heyetini ikramlarla karşıladı ve teşekkür etti. Çocuklar ise Başkan amcalarının kendileriyle yakından ilgilenip taleplerini olumlu karşılamasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün çocuklara verdiği değer ve duyarlılığı, çocukların geleceğe umutla baktığı bir yönetim anlayışının göstergesi oldu.Son güncelleme: 11 Mayıs 2023