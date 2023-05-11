ANTALYA’DAKİ ISPARTALILAR PLATFORMU, IGSİAD'I ZİYARET ETTİ

Antalya'da faaliyet gösteren Ispartalılar Platformu Başkanı Ali ERDAL, IGSİAD (Isparta İş Dünyası Platformu) Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay KAPI'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında ERDAL, KAPI'ya başarılar dileyerek, platformun projeleri ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Platform Başkanı ERDAL, IGSİAD'ın "Isparta İş Dünyası Platformu" olarak bütün büyükşehirlerde faaliyet gösteren Ispartalı iş insanlarıyla yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Antalya'da da bu ağın oluştuğunu belirtti. Aynı zamanda Antalya'da merkezi bulunan BAKSİFED'in kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olduklarını vurgulayan KAPI, bugüne kadar Isparta ve bölge için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. Gelecekte de Isparta ve bölge için faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarıyla olduğu gibi Antalya'daki Ispartalılar Platformu ile de karşılıklı fikir alışverişinde bulunacaklarını ve düzenlenecek her türlü etkinliği desteklemeye çalışacaklarını belirtti. KAPI, ziyaretleri için ERDAL'a teşekkür etti.

Antalya'daki Ispartalılar Platformu'nun, IGSİAD'ı ziyaret etmesi, iş dünyası ve sosyal ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu ziyaret, Isparta kökenli iş insanlarının Antalya'da bir araya gelerek işbirliği ve dayanışma içinde olmalarını teşvik ediyor.