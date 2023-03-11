SAYIN VALİMİZİN 12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ MESAJLARI

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan şiir Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.Kurtuluş Savaşı yıllarında zor günlerde Anadolu’nun dört bir tarafında sürdürülen bağımsızlık mücadelesinin haykırışı olan bu marş bütün dünya tarafından Türk Milletinin bağımsızlık bildirisi olarak tescil edilmiştir.

Dünya tarihinde görülen en çetin savaşlarda, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelelerde kendi varlığını düşmana siper eden liderler ve fikir adamları çıkmıştır. Şanlı tarihimizin bağrından aydınlık yarınlarımız için hayatını vatan ve mukaddes bildiği değerler uğruna adayarak milletinin gönlünde taht kuran bu müstesna karakterlerin hafıza ve yüreklerde bıraktıkları izler her daim taze kalacak, asla unutulmayacaktır.

Türk Milleti, yetiştirdiği ve tarihte silinmez izler bırakan mümtaz şahsiyetler göz önüne alındığında; başka milletle kıyaslanamayacak derecede saygın bir millettir. Necip Milletimiz Alp Arslan, Fatih Sultan Mehmet Han, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi tarihe damga vuran devlet adamlarını; Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve gibi ilim, irfan ve gönül erlerini ve daha nice büyük isimleri yetiştirmiş, bu eşsiz şahsiyetlerin miras bıraktığı değerleri tüm insanlığa armağan etmiştir.Şanlı tarihimizde milletçe yaşadığımız en zor dönemlerden biri olan Milli Mücadele yıllarında,vatanperver sözleri, vaazları ve mısralarıyla, milletimizin yüreğinde yanan bağımsızlık ateşini ve fikriyatını ateşleyenMehmet Akif,vatanın, bayrağın, mukaddesatın ve hürriyetin sözcüsü olarak milletimizin gönlünde taht kurmuştur.Her daim ve her yerde fikir, şiir, vaaz ve söylemleriyle vatanın içinde bulunduğu vahim durumu haykırmış, topyekûn bir mücadele için milleti düşmana karşı kenetlemiştir. Mehmet Akif Ersoy, her mısraında milletimizin kahramanlığını ve güçlü imanını, hürriyet ve bağımsızlık aşkını dile getiren eşsiz ifadelerle dolu olan İstiklal Marşı’nı; “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’’ duası ile Türk Milletine armağan etmiştir.İstiklal Marşımız, yüreği millet sevgisiyle dolu bir şairin, umudun, özgürlüğün, mukaddes değerler uğrunda şehit olmanın, vatan, bayrak ve ezan aşkının coşkusunu, engin bir maneviyatla haykırdığı muazzam bir sesleniştir. Halkımızın ruhuna işleyen değerlere tercüman olması, ulusumuzu esaret altına almak isteyen işgal güçlerine karşı kutlu kıyamını resmetmesi nedeniyle milletimiz için son derece kıymetlidir.Merhum Akif'in "Asım'ın Nesli" diyerek umut bağladığı genç nesillerimizin, Kahraman Ecdadımızın verdiği şanlı mücadeleyi asla unutmadan mukaddes değerleri yaşatma şuuru, gelecekte en büyük güvencemiz olacaktır. Atalarımızın büyük bedeller ödeyerek bizlere miras bıraktığı bu kutsal değerlere gençlerimizin sahip çıkacağına olan inancımız veitimadımız tamdır.Bu müstesna gün vesilesiyle; İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif ERSOY’u ve başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere Milli Mücadelemizin Şanlı Kahramanlarını, Türk Milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinde canlarını ve kanlarını Vatan toprağına hediye eden Aziz Şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden Şanlı Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.Aydın BARUŞIsparta Valisi