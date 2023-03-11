Isparta-Antalya yolunda meydana gelen iki trafik kazası sonucunda iki araç sürücüsü yaralandı. Kazalardan biri gölün kenarında gerçekleşti.İlk kaza, Isparta-Antalya yolu üzerindeki bir virajda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı ve olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.İkinci kaza ise yine aynı yol üzerinde, göl kenarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, göl kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü yaralandı ve olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazalar nedeniyle Isparta-Antalya yolu bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazalarla ilgili inceleme başlattı.Yolda seyir halinde olan diğer sürücüler ise, kazaların ardından trafikte yoğunluk yaşandığını ve uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirttiler.Yetkililer, sürücülere yavaş ve dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdiler.