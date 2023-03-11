Isparta'da son zamanlarda meydana gelen trafik kazaları korkutan boyutlara ulaştı. Bugün üç ayrı trafik kazası meydana geldi.İlk kaza cezaevi önünde gerçekleşti. İkinci kaza ise İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Ancak en büyük kaza zincirleme kazası olarak Hasan Balaman altgeçidinde yaşandı.Edinilen bilgilere göre, alt geçitte meydana gelen trafik kazası, bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Bir araç, öndeki araca çarptı ve bu çarpışma diğer araçların da zincirleme olarak birbirine çarpmasına neden oldu.Kazada, yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın etkisiyle trafiğin aksaması nedeniyle, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.Sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uymaları önemlidir. Trafik kazalarının önlenmesi için hepimizin sorumluluk alması gerekmektedir.