Isparta 32 Spor Yönetiminden Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Dirik'e Ziyaret

Türkiye 2. Futbol Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un yönetimi, kentin ileri sağlık hizmetlerini sunan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi M. Zafer Dirik'i ziyaret etti. Ziyarette, Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer hazır bulundu.

Başkan Gültekin Özdemir ve beraberindeki ekip, Sayın M. Zafer Dirik'e kendisinin isminin yazılı olduğu bir spor forması hediye etti. Isparta 32 Spor, kentteki önemli kurumların temsilcilerine teşekkür etmek ve ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği bu ziyarette, futbol kulübünün başarılarına destek arayışını sürdürdü.

Başhekim Dirik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Isparta 32 Spor'a gelecek müsabakalarda başarılar diledi. İki kurum arasındaki bu tür işbirliklerinin kentin sosyal ve sportif hayatını zenginleştirmeye devam etmesi bekleniyor.