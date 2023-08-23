Sav Belediye Başkanı İpekçi'den Isparta 32 Spor'a Moral Kahvaltısı

Somaspor Maçı Öncesi DestekTürkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, hafta sonunda gerçekleşecek olan ligin ilk karşılaşması öncesinde moral kahvaltısıyla desteklendi. Bu özel etkinlik, Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi tarafından düzenlendi.Kulüp Temsilcileri ve Futbolcular Bir Araya GeldiSav Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltı programına Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, 2. Başkan Mehmet Pala, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer, Genel Kaptan Ender Kızıltan, teknik heyet ve futbolcular katılım gösterdi. Bu özel buluşma, takımın moralini yükseltmek ve birlikte zaman geçirmek amacıyla gerçekleşti.Hayır Bahçesi Ziyareti ve Destek MesajıKahvaltı sonrasında ise Sav beldesinde yaşayan İbrahim Çakmakçı'nın sahibi olduğu 5 bin metrekarelik alandaki Hayır Bahçesi ziyaret edildi. Futbolcular, burada doğadan gelen güzellikleri yaşayarak dalından çilek yeme fırsatı buldular. Bu anlamlı ziyaret sırasında Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Isparta 32 Spor'a başarılar dileyerek, kulübün her zaman yanında olduklarını ifade etti.Takımın moralini yükseltmek, oyuncularla dayanışmayı pekiştirmek ve desteklerini göstermek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, Isparta 32 Spor'un gelecek maçlarına daha motive bir şekilde hazırlanmasına katkı sağladı.