Elif Garden Düğün Salonu'nda Yaşanan Gelişme: İşletme Mühürlendi

Hizmet Geçmişi ve Mühürlenme Olayı

Şarkikaraağaç ilçesinde açıldığı günden bu yana birçok mutlu günün kutlandığı Elif Garden Düğün Salonu, ilçe ve bölge halkına hizmet verdi. Ancak son günlerde yaşanan gelişmeyle düğün salonu işletmesi, Şarkikaraağaç Belediyesi tarafından daha önce verilen ruhsatın eksik olduğu gerekçesiyle 15 gün süreyle mühürlendi.

Mağduriyet ve Rezervasyonlar

Bu mühürleme işlemi, özellikle evlenecek çiftler ve etkinlikler için rezervasyon yapan vatandaşlar açısından mağduriyete neden oldu. Daha önce rezervasyon yapmış ve ödeme yapmış olan bu çiftler, belediyenin işletmeyi mühürlemesi nedeniyle planladıkları etkinlikler için belirsiz bir durumla karşı karşıya kaldılar.

Belediye ve İşletme Sahipleri Arasındaki Durum

Belediye, daha önce verilen ruhsatın eksik olduğunu iddia ederek mühürleme işlemini gerçekleştirdi. İşletme sahipleri ise bu durumun kendilerini ve müşterilerini mağdur ettiğini belirterek, gereken düzenlemelerin yapılması konusunda çözüm bekliyor.