Isparta'da Emniyet Kaçak Mallar Ele Geçirdi

Isparta Emniyet Müdürlüğü: Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nden Önemli Açıklama

Sağlık, Güvenlik ve Huzur İçin Kaçakçılıkla Mücadele

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumun sağlığı ve güvenliğini koruma amacıyla vergi kaçakçılığının önlenmesi, zehirlenmelerin engellenmesi ve huzurun sağlanması için özenle çalışmalarını sürdürüyor.



Son Dönemde Gerçekleştirilen Operasyonlar

Son dönemde yapılan 9 ayrı operasyon neticesinde, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik etkin önlemler alındı. Bu operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi:

125,880 adet doldurulmuş makaron

156,000 boş makaron

107 kg kıyılmış tütün

517 adet sigara sarma kağıdı

22 adet kaçak sigara

21 adet puro

12 adet pipo tütünü

133 adet elektronik sigara

420 adet sigara likiti

1058 adet elektronik sigara malzemeleri

16 adet kaçak/klonlanmış cep telefonu

16 adet kaçak kablosuz kulaklık

141 adet kaçak parfüm

41 litre kaçak olduğu değerlendirilen alkol

36 litre etil alkol

109 şişe kaçak olduğu değerlendirilen içki

118 adet tarihi eser

Adli İşlemler ve Toplumsal Güvenlik

Ele geçen suç unsurlarıyla ilişkilendirilen 13 şüpheli hakkında 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu), 2863 SKM (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) ve 5807 SKM (Özel Tüketim Vergisi Kanunu) kapsamında adli işlem başlatıldı. Bu çalışmalarla Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Isparta Halkının Güven ve Huzuru Bizim İçin Öncelikli

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın güven ve huzur içinde yaşamasını sağlamak, vatandaşları suçlardan ve suçlulardan korumak amacıyla tüm birimleriyle sahada aktif olarak görev yapıyor. Sokaklar, uygulama noktaları, eğlence mekanları ve çevreleri, eğitim kurumları çevresi gibi alanlarda zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürerek toplumsal güvenliği sağlamak için var gücüyle çaba harcıyor.

Isparta Emniyet Müdürlüğü