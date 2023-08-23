Isparta'da Emniyet Kaçak Mallar Ele Geçirdi

Isparta Emniyet Müdürlüğü: Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nden Önemli Açıklama
Sağlık, Güvenlik ve Huzur İçin Kaçakçılıkla Mücadele
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumun sağlığı ve güvenliğini koruma amacıyla vergi kaçakçılığının önlenmesi, zehirlenmelerin engellenmesi ve huzurun sağlanması için özenle çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dönemde Gerçekleştirilen Operasyonlar
Son dönemde yapılan 9 ayrı operasyon neticesinde, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik etkin önlemler alındı. Bu operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi:
Sağlık, Güvenlik ve Huzur İçin Kaçakçılıkla Mücadele
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumun sağlığı ve güvenliğini koruma amacıyla vergi kaçakçılığının önlenmesi, zehirlenmelerin engellenmesi ve huzurun sağlanması için özenle çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dönemde Gerçekleştirilen Operasyonlar
Son dönemde yapılan 9 ayrı operasyon neticesinde, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik etkin önlemler alındı. Bu operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi:
- 125,880 adet doldurulmuş makaron
- 156,000 boş makaron
- 107 kg kıyılmış tütün
- 517 adet sigara sarma kağıdı
- 22 adet kaçak sigara
- 21 adet puro
- 12 adet pipo tütünü
- 133 adet elektronik sigara
- 420 adet sigara likiti
- 1058 adet elektronik sigara malzemeleri
- 16 adet kaçak/klonlanmış cep telefonu
- 16 adet kaçak kablosuz kulaklık
- 141 adet kaçak parfüm
- 41 litre kaçak olduğu değerlendirilen alkol
- 36 litre etil alkol
- 109 şişe kaçak olduğu değerlendirilen içki
- 118 adet tarihi eser
Adli İşlemler ve Toplumsal Güvenlik
Ele geçen suç unsurlarıyla ilişkilendirilen 13 şüpheli hakkında 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu), 2863 SKM (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) ve 5807 SKM (Özel Tüketim Vergisi Kanunu) kapsamında adli işlem başlatıldı. Bu çalışmalarla Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
Isparta Halkının Güven ve Huzuru Bizim İçin Öncelikli
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın güven ve huzur içinde yaşamasını sağlamak, vatandaşları suçlardan ve suçlulardan korumak amacıyla tüm birimleriyle sahada aktif olarak görev yapıyor. Sokaklar, uygulama noktaları, eğlence mekanları ve çevreleri, eğitim kurumları çevresi gibi alanlarda zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürerek toplumsal güvenliği sağlamak için var gücüyle çaba harcıyor.
Isparta Emniyet Müdürlüğü
Ele geçen suç unsurlarıyla ilişkilendirilen 13 şüpheli hakkında 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu), 2863 SKM (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) ve 5807 SKM (Özel Tüketim Vergisi Kanunu) kapsamında adli işlem başlatıldı. Bu çalışmalarla Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
Isparta Halkının Güven ve Huzuru Bizim İçin Öncelikli
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın güven ve huzur içinde yaşamasını sağlamak, vatandaşları suçlardan ve suçlulardan korumak amacıyla tüm birimleriyle sahada aktif olarak görev yapıyor. Sokaklar, uygulama noktaları, eğlence mekanları ve çevreleri, eğitim kurumları çevresi gibi alanlarda zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürerek toplumsal güvenliği sağlamak için var gücüyle çaba harcıyor.
Isparta Emniyet Müdürlüğü