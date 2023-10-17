Sav Belediye Başkanı İpekçi: Şimdi Destek Zamanı

Türkiye 2. Futbol Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un yönetimi, Isparta'nın belediye başkanlarıyla buluşmaya devam ediyor. Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer'i ağırladı.Başkan İpekçi, Isparta 32 Spor'un son dönemdeki başarılarına değinerek, kulübün elde ettiği iyi sonuçlardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. İpekçi, "Ispartaspor son haftalarda önemli galibiyetler elde etti ve güçlü rakipleri geride bıraktı. Biz de belediye olarak bu başarıyı desteklemeliyiz. Ispartaspor'u yalnız bırakmamalıyız. Başkan Gültekin Özdemir ve yönetiminin büyük emekleri var. Hep birlikte bir araya gelerek tek yürek olmalıyız" dedi.Başkan İpekçi, Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir'e destekleri ve katkıları için bir plaket takdim etti. Ayrıca, Savspor'un da ayakta durabilmesi için Ispartaspor ile birlikte çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.