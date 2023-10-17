Isparta Tarım Fuarı 8 Kasım'da Açılıyor!

Isparta Ticaret Borsası'nın liderliğinde Detay Fuarcılık ve ASKO Fuarcılık tarafından organize edilen 18. Isparta Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 8-11 Kasım tarihleri arasında Isparta Gökkube Fuar Merkezi'nde gerçekleşiyor.Göller Bölgesi'nin en önemli organizasyonlarından biri olan Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı, tarım sektörüne ilgi duyanlar için kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Fuarda, traktörlerden tarım makinelerine, tarım ilaçlarından gübre çeşitlerine, fidanlardan süt sağım makinelerine kadar birçok ürün ve hizmet sergilenecek.Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 8-11 Kasım tarihleri arasında Isparta Gökkube Fuarı ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Bölge çiftçilerini, tarım ve hayvancılıkla ilgilenenleri bu önemli etkinliği ziyaret etmeye davet ediyoruz. Fuarda sektörün yenilikleri, ürünler ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.