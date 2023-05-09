Köy Yaşam Merkezlerinden birisi de Türkiye’nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olan Mada Adası’na açılıyor. Şarkikaraağaç İlçesi Gedikli Köyü’nde bulunan adada açılacak olan Köy Yaşam Merkezinin çalışmalarında sona yaklaşılırken İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, adayı ziyaret ederek çalışmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.