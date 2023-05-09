Şarkikaraağaç’ın Saklı Cenneti Mada Adası Köy Yaşam Merkeziyle Renkleniyor
Köy Yaşam Merkezlerinden birisi de Türkiye’nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olan Mada Adası’na açılıyor. Şarkikaraağaç İlçesi Gedikli Köyü’nde bulunan adada açılacak olan Köy Yaşam Merkezinin çalışmalarında sona yaklaşılırken İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, adayı ziyaret ederek çalışmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Köy Yaşam Merkezinin açılmasından sonra açılacak Halk Eğitimi Merkezi kurslarının yanı sıra gerçekleştirilebilecek etkinliklere yönelik köy halkıyla da fikir alışverişinde bulunan Baydur, planlanacak etkinliklerle adadaki yaşama hareketlilik katmayı umduklarını dile getirdi.
Baydur, eşsiz manzarasıyla Türkiye’nin nadir güzelliklerinden olan Mada Adası’nda planlanan etkinlikler arasında izci kamplarının, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin ve öğretmen oryantasyon çalışmalarının da bulunduğunun altını çizdi.