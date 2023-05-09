AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana birçok ekonomik reform gerçekleştirildi. Son açıklamalara göre, asgari ücret ve diğer çalışanların gelirleri üzerinde yapılan düzenlemelerle ilgili olumlu gelişmeler yaşanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunda, asgari ücretin ve diğer gelirlerin enflasyonun üzerinde artışlarla iyileştirileceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda, temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte net asgari ücretin 10 bin lirayı aşması beklenmektedir. Bu, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücretin, 2023 yılında yüzde 54.7 artışla 8 bin 506,80 liraya (brüt 10 bin 8 lira) yükseltilmesi anlamına gelir. Böylece, net asgari ücret nominal olarak 46 katına çıkarak, reel olarak da yüzde 264.3 oranında artmış olacaktır.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen, asgari ücretin dolar bazında 457 dolar olarak belirlenmesi önemli bir gelişmedir. Ayrıca, tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin gelir ve damga vergisi dışında bırakılması da önemli bir adımdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun haziranda toplanması bekleniyor ve yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon rakamlarının etkili olacağı öngörülüyor. Tahminlere göre, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 20-30 arasında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Bu düzenlemeler sadece asgari ücretlileri değil, memur ve emeklileri de kapsamaktadır. Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranları, toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Tahminlere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 21.43 olacak ve memur ve emeklilerin artış oranı yüzde 19.18'e denk gelecektir. Ayrıca, refah payının yüzde 35'e kadar tamamlanması beklenmektedir.

Kamu işçileriyle yapılan görüşmelerin sonucu bugün açıklanacak ve tarafların toplu sözleşmeyi imzalaması beklenmektedir.