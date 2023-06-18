Isparta'da Trafik Kazasında Pazar Aşağı Mahalle Muhtarı Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Pazar Aşağı Mahalle Muhtarı Ahmet Sarıoğlu, bir trafik kazasında hayatını kaybetti.Dün saat 15.00 sıralarında Sofular Mahallesi Çevreyolu Kavşağı'nda meydana gelen kaza, Ahmet Sarıoğlu'nun motosikletiyle kavşaktan yola çıktığı sırada, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 32 YS 368 plakalı otomobille çarpışmasıyla gerçekleşti. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan Pazar Aşağı Mahalle Muhtarı Sarıoğlu, hemen Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ne yazık ki, Sarıoğlu hastanede hayatını kaybetti. Sarıoğlu'nun cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınarak defnedildi.Isparta'da meydana gelen bu üzücü olayda, trafik kazası sonucunda Pazar Aşağı Mahalle Muhtarı Ahmet Sarıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.