Isparta Davraz Kayak Merkezi'nden Önemli Duyuru: Tesislerin Kapalı Olma İhtimali Yüksek!

Davraz Kayak Merkezi'ne Gitmeden Önce Mutlaka Bilgi Alın!

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde hava koşulları sebebiyle tesislerin kapalı olabileceği uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre 02.04.2023 pazar günü bölgede rüzgar ve gün boyu yağmur yağışı beklendiği belirtildi. Bu nedenle tesislerin kapalı olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.Kayak merkezi yetkilileri, vatandaşları sabah bilgi almadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliği için tesislerin açılıp kapanması hava koşullarına göre belirleneceği vurgulandı.Davraz Kayak Merkezi'ni ziyaret etmeyi planlayanların, son durum hakkında detaylı bilgi almak için kayak merkezi yetkilileri ile iletişime geçmeleri öneriliyor.