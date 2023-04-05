Rekabet Kurulu, Büyük Marketlerin Özel Ürünlerini İnceledi: Tüketiciler Yanıltılıyor

Marketlerin "Özel Ürün" Uygulaması Haksız Rekabete Neden Oluyor

Tüketiciyi Aldatan "Özel Ürün" Oyunu: Rekabet Kurulu Devreye Giriyor

Büyük Marketlerin Özel Ürünleri Tüketiciyi Yanıltıyor: Rekabet Kurulu Raporu Açıklandı

Yerel Marketlerin Haksızlığı: Büyük Marketler Özel Ürünlerle Rekabet Ediyor

Tüketici Algısı Yanıltılıyor: Özel Ürünlerde Fiyat Avantajı Yok

Pazar Gücü Kullanımı: Büyük Marketler Özel Ürünlerle Rakiplerine Karşı Haksız Avantaj Sağlıyor.

Türkiye Rekabet Kurumu'nun Hızlı Tüketim Malları Perakende Sektörü raporuna göre, üreticilerin büyük perakendecilere özel olarak ürettikleri özel ürünler tüketicileri yanıltıyor. Bu ürünler genellikle daha düşük fiyatlara satılmakta ve tüketicilere aynı kategorideki diğer markalı ürünlere göre daha cazip görünse de gerçekte herhangi bir fiyat avantajı sağlamamaktadır. Rapor ayrıca, üreticilere kendileri için özel ürünler yapmaları için görev veremedikleri için daha küçük yerel perakendecilerin dezavantajlı durumda olduğunu öne sürüyor. Raporda ayrıca, özel ürün pazarlamasının tüketicileri yanıltabileceği ve bu ürünlerin fiyatlarının düşmesinin gerçek indirimlerden çok ağırlıklarının düşük olmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Rapor, tüketicileri korumak ve haksız rekabeti önlemek için bu "özel ürünlerin" pazarlanmasına son verilmesi çağrısında bulunuyor.