EYT mevzuatı kapsamında bekleyenlerin beklediği emekli maaşı zammın detayları belli oldu



EYT yasası kapsamında şahıslar tarafından yapılan başvuru sayısı 1,6 milyonu geçti. EYT yasasına göre emeklilik hakkı kazananların 1.661 milyonu SSK'lı, 88.626'sı Bağ-Kur'lu ve 496 bini memurdur.



Bugüne kadar yapılan başvuruların yüzde 90'dan fazlası SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilik başvurusu yapmayanların büyük çoğunluğunun memur olduğunu belirterek, "Hak kazananların hepsi emekli olmak istemiyor" dedi.



Emeklilik başvurusu yapanların sayısı ise 1,6 milyonu aştı. Devlet çalışanları genel olarak emekliliğe SSK ve Bağ-Kur'lular kadar ilgi göstermemiştir. Ayrıca emeklilik ve memur maaşlarının belirlenmesinde etkili olacak Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. İşte emekli maaşı zammı ve EYT'nin detayları...



İLK ÖDEMELER YAPILIYOR

EYT yasası kapsamında emekli aylığı verilmesi hızlanmıştır. Normalde ayda 35.000 adet olan aylık emekli maaşı düzenleme sayısı 300.000'i geçti. Emeklilik işlemlerini tamamlayanlar bu aydan itibaren toplu ödeme, emekli maaşı, bayram ikramiyesi, terfi ikramiyesi gibi tüm haklarına kavuşacak.



EYT yasası kapsamındaki SSK'lılar 17-26 Nisan, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında emekli maaşlarını alacaklar. Bayram ikramiyeleri 17 Nisan'dan itibaren ödenecek. Emekli olanlar için ödemeler Mayıs'ta yapılacak herhangi bir hak kaybı yaşanmadan işlemler tamamlanamamıştır.



"DEVLET GÖREVLİLERİ EMEKLİ OLMAK İSTEMİYOR"

EYT yasasından bu yıl 2 milyon 250 bin EYT'den yararlanması beklenen kişi sayısına rağmen başvuru sayısının 1 milyon 600 bin olduğunu değerlendiren Bakan Bilgin, "Her hakkı olan emekli olmak istemiyor. Bu yıl memurlarla yapılan enflasyon farkıyla birlikte onlara sosyal yardım ikramiyesi de verdik.Bu düzenlemeden elde edilen gelir, memurun reel gelirini artırdı.Bu düzenleme tüm devlet çalışanlarını etkiledi.Devlet içinde asistan pozisyonunda en düşük maaş Çalışan 12 bin lira civarında.Öğretmen, polis ve diğer memurların maaşları 20 bin liranın üzerinde.Neden emekli olsunlar?Emekli olmak istemiyorlar ve 8.000,9.000 lira alıyorlar."



Bakan Bilgin, devlet çalışanlarının emekli olduktan sonra çalışmaya devam edemeyeceklerini de hatırlatarak, "Çalışmaya devam edemiyorlar ve ayrılmak zorunda kalıyorlar. Emeklilik başvurusu yapmayanların büyük çoğunluğu devlet memuru. Bireysel çalışan ya da kendi işini yapanlar da var. Bunlar geçerli değil. Dolayısıyla bireysel olarak çalışanlar arasında çok sayıda meslek var."



496 BİN DEVLET ÇALIŞANI EMEKLİ OLABİLİR

EYT yasasına göre yaklaşık 496.000 memur emekli olma hakkına sahiptir. Emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanınca atanan veya görevlendirilenler, TBMM'de seçim sonuçlarından sonra atananlar, öğretmen, imam, polis, hemşire ve diğer kamu görevlisi kadrolarında çalışanlar, emekli olup aylıklarını aldıktan sonra açık kadrolara atanamazlar.



GSS BORCU ÖDENMEDEN AYLIK EMEKLİLİK YAPILAMAZ

Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olanlara aylık bağlamaz.