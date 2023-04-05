YÖK, Lisans ve Lisansüstü Burslarını Artırdı

Öğrencilere Burs Zammı: Lisans Destek Bursu 1875 TL'ye Çıkarıldı

YÖK'ten Öğrencilere Müjdeli Haber: Doktora Burslarına Büyük Zam

Öğrencilere Burslarda Yeni Dönem Başladı: YÖK Zam Kararı Aldı

YÖK, Öğrencilere Burs Miktarlarını Artırdı: Lisans Destek Bursu 1000 TL'den 1875 TL'ye Yükseltildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans ve lisansüstü öğrencilere verilen burs miktarlarını artırdı. Yapılan açıklamada, 100/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL'den 2500 TL'ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltildiği belirtildi. Lisans Destek Bursu da 1000 TL'den 1875 TL'ye çıkarıldı. YÖK tarafından yapılan bu zam kararı, öğrencilere daha fazla destek sağlamayı amaçlıyor.