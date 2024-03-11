

: "Ramazan Boyunca Yerel Market Zincirlerinden Müjde: Fiyat Sabitleme ve İndirim Kampanyası Başlıyor!"

: "Türkiye Genelinde 7.700 Şube ile Hizmet Veren Marketlerden Yüzlerce Üründe Fiyat Sabitleme ve İndirim"



Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 7.700 şubesi bulunan yerel market zincirleri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün'ün liderliğinde fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlatma kararı aldı. Bu kararla birlikte Ramazan sonuna kadar yüzlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası devam edecek.

TPF Başkanı Ömer Düzgün, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye genelinde 14 perakende derneğinin çatı örgütü olarak Ramazan ayında tüketicilere destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Yerel zincir marketlerin ortak aldığı bu kararla, vatandaşların bütçelerine katkı sağlanması ve ekonomik istikrara destek olunması hedefleniyor.

Ömer Düzgün, "Yerel zincirler olarak vatandaşlarımızın bütçelerine katkıda bulunmak ve ekonomik istikrara katkı sağlamak amacıyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. Bu süreçte, marketlerimizdeki fiyat istikrarını sağlamak ve halkımızın rahat bir Ramazan geçirmesine destek olmak bizim önceliğimiz" dedi.

Ramazan sonuna kadar yüzlerce üründe fiyatları sabitlediklerini açıklayan Düzgün, vatandaşların bayram sonuna kadar her hafta bölgelere özel düzenlenecek kampanyalar dahilinde yüzlerce ürünü yüzde 25 daha erişilebilir fiyatlarla satın alabileceğini belirtti. Fiyat sabitleme ve indirim kararının gıda dışında atıştırmalık, temizlik, deterjan, bulaşık makinesi ürünleri, kağıt ürünlerinde de geçerli olacağını ifade etti.

Ömer Düzgün, ayrıca tüm üretici ve tedarikçilere de kampanyaya destek olmaları çağrısında bulunarak, sektör temsilcileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını ve ortak karar aldıklarını belirtti. Bu kampanya ile tüketicilere daha uygun fiyatlarla ulaşabilecekleri geniş bir ürün yelpazesi sunulması amaçlanıyor.