O banka Emeklilere Rekor Promosyon Fırsatı Sunuyor



"Türkiye Finans, Emeklilere Rekor Promosyon Fırsatı Sunuyor"

"15.000 TL'ye Kadar Nakit Promosyon ve Ek Ödüller İle Emekliler Sevindiriliyor"



Türkiye Finans bankası, emeklilere yönelik rekor bir promosyon fırsatını duyurarak emeklileri sevindiriyor. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarıyla geçinmeye çalışan emeklilere destek olmak amacıyla düzenlenen kampanya, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Banka, emeklilere yönelik bu özel kampanya kapsamında, ilk kez emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ancak, 20.06.2022 tarihi itibarıyla emekli maaşını taşıyan ve promosyon almış müşteriler kampanyadan yararlanamayacak.

Kampanya detaylarına göre, SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan alma taahhüdünü ilk defa veren müşterilere 12.500 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sağlanacak. Ayrıca, emekli maaşını bankaya taşıyan müşteriler, emekli yakını getirme durumunda her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabilecekler.

Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına bağlı olarak belirlenmiştir. Ek promosyon için ise 30 gün içerisinde en az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda ek nakit promosyon ödülleri sunulacak.

Ayrıca, Yedek Hesap başvurusu yapan ve onay alan müşterilere de bir aylık emekli maaşına bağlı olarak ek nakit promosyon ödülleri verilecek. Bu kampanya ile Türkiye Finans, emeklilere ekonomik destek sağlamayı ve maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.