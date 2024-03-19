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Ramazan Bayramı Tatlılarının Adresi: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi!

Ramazan Bayramı Tatlılarının Adresi: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi!
ISPARTA 0
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Ramazan Bayramı Tatlılarının Adresi: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi!
Ramazan'ın bereketi ve coşkusu yaklaşıyor! Isparta'nın en sevilen lezzetlerinin buluşma noktası olan Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, bayramlık tatlı siparişlerini almaya başladı. Sevdiklerinize bayram sofralarınızda sunabileceğiniz enfes lezzetler için acele edin!
Geleneksel Tatlarla Dolu Bayram Masaları
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, Ramazan lezzetlerinin en özel örnekleriyle dolu! Bayram sofralarınızı şenlendirecek Ramazan katmerinden, enfes Güllaç'a; bol cevizli Antep usulü baklavadan, lezzetli su böreğine kadar birbirinden özel tatlar bu şubede buluşuyor.
Sofranızı Tatlıyla Taçlandırın
Nur Pastanesi'nin el yapımı tatlıları, geleneksel yöntemlerle ve taze malzemeler kullanılarak hazırlanıyor. İncecik açılan hamurlarla hazırlanan baklavası, tane tane kadayıfları, mis gibi güllacı, çıtır çıtır lokması ve daha fazlası, damaklarda iz bırakan lezzetleriyle öne çıkıyor.
Nur Pastanesi ile Bayramınız Şeker Gibi Geçsin!
Sevdiklerinize unutulmaz bir bayram yaşatmak için Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi'nin tatlılarından sipariş verin! Alo paket servisi ile kapınıza kadar gelen bu enfes tatlarla bayramınız şeker gibi geçsin.
Eve Paket Servis Hizmeti:
Bayramlık tatlılarınızı almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, eve paket servis hizmetiyle sizi yormadan, en lezzetli tatlıları kapınıza kadar getiriyor. Sadece bir telefonla sipariş verin!
Alo Paket Telefonları:
  • 0 532 552 42 84
  • 0 543 932 05 32
Adres: Hisar Mahallesi 144 Cadde No:15 (Demirköprü)
Unutmayın, Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi ile bayramınızı tatlandırın, sevdiklerinize unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatın!
 
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Ramazan Bayramı Tatlılarının Adresi: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi!
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