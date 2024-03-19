Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Çiftçilere 81 İlde Milyonlarca Lira Destek Yolda"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye genelindeki çiftçileri desteklemek için kapsamlı bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Yumaklı, 81 ilde çiftçilere yönelik harekete geçtiklerini ve milyonlarca lira değerinde hibe desteğinin yolda olduğunu ifade etti.

Yumaklı, Avrupa Birliği ile birlikte finanse edilen IPARD I ve II Kırsal Kalkınma Programları kapsamında bugüne kadar sağlanan 44,7 milyar TL'lik hibe desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 2011 yılından bu yana uygulanan programlarla toplam 25 bin 243 projeye destek sağlandığını belirten Yumaklı, çiftçilere bu desteklerin önemine vurgu yaptı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 2024 yılı çağrıları için takvimlerini paylaşmanın önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, başvuru süreçlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerleyeceğine dikkat çekti. 2024 yılından itibaren yürütülecek olan IPARD III Programı ile 7 yıl içinde 785 milyon euro değerinde hibe desteği sağlanacağını açıklayan Yumaklı, bu programın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağına işaret etti.

Yumaklı'nın açıklamalarına göre, IPARD III Programı kapsamında 2024 yılında toplam 248 milyon euro hibe desteği sağlanması öngörülüyor. Bu desteğin tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanındaki yatırımları teşvik edeceğini belirten Yumaklı, ülke ekonomisine 20 bin yeni istihdam alanı kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Yumaklı, IPARD fonlarının tarım ve gıda sektörlerine yatırım yapmak isteyen girişimcilere finansman kaynağı olacağını vurgulayarak, programa yeni dahil edilen sektörlerle kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Yumaklı, IPARD III Programı'nda tarım ve gıda sektörlerinin yanı sıra yumurta işleme, yem bitkileri yetiştiriciliği, solucan gübresi üretimi ve tuzlu suda kültür balıkçılığı gibi sektörlere de destek sağlanacağını açıkladı.

Ayrıca, Bakan Yumaklı'nın duyurusuna göre, IPARD III Programı kapsamında 2024 yılında çeşitli dönemlerde toplam 450 milyon euro değerinde yatırım gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yıllık takvime göre, çiftçilere yönelik çağrı ve başvuru dönemlerinin belirlendiği aktarıldı. Bu doğrultuda, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için mart ayında, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme için haziran, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için temmuz, ve açık alanda bitkisel üretim projelerine yönelik makine ve ekipman destekleri için ağustos ayında çağrıya çıkılacağı belirtildi. Başvuru dönemlerinin ise sırasıyla mayıs, temmuz, ağustos ve eylül aylarında olacağı kaydedildi.